В Москве продажу алкоголя ограничат с 30 декабря по 9 января

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В Москве продажу алкоголя ограничат с 30 декабря по 9 января

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Как отмечается, ограничения будут действовать в местах массового скопления людей.

Ограничения на продажу алкогольной продукции в Москве будут действовать с 30 декабря по 9 января. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

Как стало известно ранее, во время праздников ограничат продажу алкогольной продукции в местах массового скопления людей, но точный период действия ограничений известен не был.

— В местах массового скопления людей, околофестивальных площадках с 30 декабря по 9 января будут действовать ограничения на продажу алкоголя, — отмечается в сообщении.

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