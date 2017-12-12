В МВД сообщили, что большинство звонков о минировании поступило из Сирии

Большинство звонков о "минировании" объектов на территории России поступило из Сирии. Об этом сообщил заместитель главы МВД Игорь Зубов.
— Основная часть звонков приходилась с мест концентрации террористов в Сирии. Также из числа распространённых — Турция, Украина, США и Канада, — пояснил Зубков.
Как уже сообщал Лайф, волна телефонного терроризма началась в России ещё 11 сентября. Ни одно из поступивших сообщений не подтвердилось. По данным ФСБ, волна ложных минирований затронула 75 регионов РФ.
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