Жительница Уфы случайно нашла в Самаре пропавшего два года назад маленького сына

Она увидела его на улице в сопровождении незнакомой женщины и обратилась к сотруднице полиции.

Жительница Башкирии, которая два года искала трёхлетнего сына, увезённого бывшим мужем в неизвестном направлении, случайно обнаружила его на улице в Самаре. Об этом сообщается на сайте областного МВД.

Женщина приехала на работу в город и неожиданно на улице Мориса Тореза увидела своего ребёнка с незнакомой женщиной. Она сразу обратилась к находившейся рядом сотруднице полиции, и та, проверив документы, отвезла всех троих на личном автомобиле в отделение полиции к старшему инспектору по делам несовершеннолетних. Та успокоила мать, пообщалась с ребёнком и ещё раз проверила все документы. Выяснилось, что мальчик два года живёт с отцом и мачехой в Самаре.

После всех необходимых проверок женщина смогла забрать своего сына.

— Только благодаря оказавшемуся рядом сотруднику полиции, которая так профессионально сработала, я нахожусь сейчас наконец-то со своим ребёнком у себя дома, — написала мать в благодарственном письме самарским полицейским, опубликованном на сайте ГУ МВД РФ по региону.

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