Стыдно перед избирателями. Кобзон рассказал, почему покинул коллегию Минкультуры

Депутат отметил, что ведомство зачастую игнорирует его запросы по поводу реставрации памятников и поддержки артистов.

Народный артист СССР по культуре Иосиф Кобзон заявил, что покинул экспертный совет и коллегию Минкультуры, потому что ему стыдно перед избирателями за деятельность этих структур.

— Я считаю, что мне быть пассажиром в этой телеге было бы стыдно в свои 80 лет. Я выхожу, потому что мне было бы стыдно отвечать избирателям, почему этого нет, — заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре.

Также Кобзон выразил недовольство тем фактом, что экспертный совет Минкультуры решает вопрос о присуждении наград и званий региональным деятелям культуры.

— Как можно оскорблять регионы России, не доверяя им? Я считаю, эту функцию нужно отнять у Минкультуры и отдать либо комитету по культуре, либо совету министров, потому что представления получаются от руководителей регионов, которые лучше нас, членов совета, знают своих творцов, — считает он.

Добавим, на прошлой неделе народный артист направил министру культуры Владимиру Мединскому письмо, в котором сообщил, что покидает экспертный совет и коллегию. В Минкультуры были удивлены такому решению.