Красноярский полицейский бил свидетеля по голове, чтобы тот изменил показания

За превышение должностных полномочий с применением насилия его приговорили к трём годам тюрьмы.

В Красноярском крае суд признал виновным в превышении должностных полномочий полицейского, который бил свидетеля по голове, чтобы тот изменил свои показания по уголовному делу, сообщили в пресс-службе регионального главка СК России. Действия сотрудника МВД, совершённые в 2014 году, повлекли лёгкий вред здоровью потерпевшего.

Отмечается, что инцидент произошёл в селе Агинском Саянского района, куда правоохранители приехали, чтобы принудительно привести свидетеля к следователю в райотдел Красноярска.

Полицейского, который занимал тогда должность начальника в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД России "Красноярское", приговорили к трём годам лишения свободы и на два года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.