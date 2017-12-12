Поклонскую на Украине обвинили в "военном преступлении"

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Поклонскую на Украине обвинили в "военном преступлении"

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Наталья Поклонская. Фото © РИА Новости/Илья Питалев

Гюндуз Мамедов заявил, что киевская сторона в ближайшее время даст оценку действиям экс-прокурора Крыма.

Бывшего прокурора Крыма и депутата Государственной думы Наталью Поклонскую киевская сторона обвиняет в военном преступлении. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова. Отметим, что данное ведомство сохранилось в Генпрокуратуре Украины, несмотря на воссоединение полуострова с Россией ещё в 2014 году.

По словам Мамедова, структура в ближайшее время планирует "дать оценку" действиям Поклонской. По его словам, это связано с запретом на территории России "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Гюндуз Мамедов подчеркнул, что Киев квалифицирует данный запрет как "военное преступление".

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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