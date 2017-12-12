Хвост под защитой закона. В Британии позаботились о правах животных после Brexit

Как отметили авторы законопроекта, Правительство Великобритании должно внимательно относиться к благополучию животных, так как они являются разумными существами.

Представители Правительства Великобритании внесли законопроект, который гарантирует соблюдение прав животных после выхода страны из состава Евросоюза.

— Правительство должно относиться к благополучию животных как разумных существ, соответствующим образом формулируя и имплементируя меры, направленные на обеспечение благополучия, — отмечается в сообщении.

Авторы законопроекта напоминают, что животные чувствуют боль и страдания. Министр окружающей среды и сельского хозяйства Майкл Гоув подчеркнул, что целью законопроекта является обеспечение благополучия животных.

— Мы планируем также увеличить максимальный тюремный срок для тех, кто совершает самые гнусные преступления в отношении животных, до пяти лет, — заявил Гоув.