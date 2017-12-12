"Эщкере" возглавил рейтинг российских мемов

Это слово популярно в среде рэп-исполнителей, а в России чаще всего его употребляет рэпер Face.

"Яндекс" составил рейтинг самых популярных мемов среди россиян в 2017 году, опираясь на запросы пользователей. Согласно исследованию, самым популярным стало слово "эщкере", которое в английском звучит как esketit и является разговорной версией словосочетания let’s get it ("давай замутим").

На втором месте — скульптура голландской художницы Маргрит ван Брифорт, известная российским пользователям как Ждун, а на третьем фраза "Это фиаско, братан" из вирусного ролика про падения с бревна собаки породы шиба-ину. В топ-5 запросов оказались также сербские колбаски чевапчичи и фраза Дианы Шурыгиной "На донышке".

Как ранее писал Лайф, в петербургских барах появились коктейли "На донышке".