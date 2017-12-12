Горбачёв на встрече с Хантсманом предложил ему "заходить или звонить, если что"

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв встретился с послом США в Москве Джоном Хантсманом перед презентацией книги Сюзанны Масси "Доверяй, но проверяй!", которая состоялась сегодня в Горбачёв-фонде.
— Огромная честь с вами познакомиться… Я вам желаю здоровья. Вы ещё много можете сделать, так что здоровья, — сказал Хантсман, обращаясь к Горбачёву.
В свою очередь, экс-президент СССР попросил дипломата не повторять ошибок прошлого и предложил ему при необходимости обращаться за помощью — звонить или заходить.
— Я вам пожелаю успехов. Если что — звоните, заходите, — отметил Горбачёв.
В ответ на это посол США выразил надежду, что у него хватит мудрости, чтобы исполнить озвученную просьбу.
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