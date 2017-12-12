В НАТО продлили полномочия Столтенберга на посту генсека до 2020 года

В ответ он выразил благодарность, а также заявил, что намерен продолжать работу над усилением альянса.

Североатлантический альянс продлил полномочия генерального секретаря Йенса Столтенберга до 30 сентября 2020 года, говорится в распространённом заявлении штаб-квартиры НАТО.

— Я благодарен, что 29 союзников удостоили меня этой высокой чести и приняли решение продлить мой срок на посту генсека НАТО до сентября 2020 года. Я намерен продолжать работу над усилением альянса, чтобы обеспечить безопасность всех наших граждан, — приводятся слова Столтенберга в заявлении.

Генсек НАТО — главное должностное лицо Организации Североатлантического договора (НАТО). Он отвечает за общую координацию работы альянса, а также является главой Североатлантического совета.