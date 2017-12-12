"Летающий радар" А-50 вернулся из Сирии на аэродром в Ивановскую область

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"Летающий радар" А-50 вернулся из Сирии на аэродром в Ивановскую область

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Фото: ©РИА Новости/ Михаил Воскресенский 

Экипаж самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 после успешного выполнения задачи в Сирии вернулся на аэродром постоянного базирования в Ивановской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

— Лётчики выполнили перелёт с аэродрома Хмеймим после успешного выполнения задач на территории САР, — отмечается в сообщении военного ведомства.

Добавим, что экипаж "летающего радара" торжественно встречал командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов, представители ветеранских организаций и движения "Юнармия", а также родные и сослуживцы военных.

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