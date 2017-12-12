Украина сократила транзит российского газа из-за взрыва в Австрии

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Украина сократила транзит российского газа из-за взрыва в Австрии

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Объём транзита российского газа через Украину в сторону Словакии сокращён из-за взрыва на газораспределительной станции Баумгартен в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укртрансгаз".

— Вследствие возникновения аварийной ситуации в ЕС состоится временное сокращение объемов транзита природного газа через Украину по словацкому направлению, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что работа газового хаба в результате взрыва оказалась полностью остановлена. Транзитные поставки топлива в Италию, Венгрию и Словению были временно прекращены.

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