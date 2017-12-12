Порошенко считает, что его "киборги" превзошли трёхсот спартанцев

Читайте также

Порошенко считает, что его "киборги" превзошли трёхсот спартанцев

102
Напомним, что такое прозвище на Украине носят военнослужащие, участвовавшие в битве за аэропорт Донецк.

Президент Украины Пётр Порошенко сравнил силовиков, участвовавших в боях в аэропорту Донецк, с древнегреческими воинами. Об этом говорится в его обращении, опубликованном по случаю Дня Сухопутных войск Украины.

via GIPHY

— Навеки войдёт в историю Украины подвиг "киборгов" донецкого аэропорта, превзошедший славу трёхсот спартанцев, несокрушимость и стремительность "Чёрной бригады", стойкость, мужество и непобедимость всех воинов, — заявил Порошенко.

Напомним, противостояние в аэропорту Донецк окончилось отступлением украинских силовиков. По информации Минобороны ДНР, общее число потерь бойцов ВСУ в окрестностях аэропорта составило порядка 600 человек.

Отметим, о событиях в аэропорту Донецк на Украине сняли фильм "Киборги". Кинолента стоимостью 47 миллионов гривен вышла в прокат в начале 2017 года.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!