Порошенко считает, что его "киборги" превзошли трёхсот спартанцев

Напомним, что такое прозвище на Украине носят военнослужащие, участвовавшие в битве за аэропорт Донецк.

Президент Украины Пётр Порошенко сравнил силовиков, участвовавших в боях в аэропорту Донецк, с древнегреческими воинами. Об этом говорится в его обращении, опубликованном по случаю Дня Сухопутных войск Украины.

— Навеки войдёт в историю Украины подвиг "киборгов" донецкого аэропорта, превзошедший славу трёхсот спартанцев, несокрушимость и стремительность "Чёрной бригады", стойкость, мужество и непобедимость всех воинов, — заявил Порошенко.

Напомним, противостояние в аэропорту Донецк окончилось отступлением украинских силовиков. По информации Минобороны ДНР, общее число потерь бойцов ВСУ в окрестностях аэропорта составило порядка 600 человек.

Отметим, о событиях в аэропорту Донецк на Украине сняли фильм "Киборги". Кинолента стоимостью 47 миллионов гривен вышла в прокат в начале 2017 года.