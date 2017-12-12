Пассажиры в уродливых свитерах пройдут в самолёты вне очереди

Сотрудники авиакомпаний решили таким образом отметить праздник, посвящённый рождественским кофтам.

Авиакомпании на Аляске пустят пассажиров в самолёты вне очереди, если те будут в уродливых рождественских свитерах, сообщает журнал для путешественников Travel+Leisure.

15 декабря в Америке отмечается День уродливого рождественского свитера. В честь этого шуточного праздника авиаперевозчики Alaska Airlines, Virgin America и Horizon Air в этот день пропустят на посадку без очереди тех, кто будет в свитере с рождественским принтом.

День уродливого рождественского свитера отмечается в США больше 10 лет. В честь него американцы носят одежду с оленями, колокольчиками, омелой, ёлками и прочими символами Рождества.