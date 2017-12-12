Как сообщается, проверка была назначена на раннее утро, но на неё не явился один из чиновников.

Нижегородские дорожники проспали встречу с врио губернатора Глебом Никитиным. Так, глава области хотел проверить готовность коммунальщиков к зиме. Встреча с ними была назначена на утро, сообщает телеграм-канал Mash.

Ответственным за проведение встречи назначили главу департамента дорожного хозяйства Владимира Рябцева. Губернатор на встречу приехал, но никого не обнаружил.

Выяснилось, что Рябцев проспал, а работники без распоряжения шефа не решались начинать. Как отмечается, чиновника отправили в отпуск.