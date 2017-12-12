Сына Владимира Высоцкого госпитализировали с разбитым носом

Инцидент произошёл поздно вечером 11 декабря. После этого врачи сделали актёру мини-операцию.

Старший сын Владимира Высоцкого — 55-летний актёр и киносценарист Аркадий Высоцкий оказался в больнице со сломанным носом после застолья в Доме кино, где находился с друзьями и коллегами. Как сообщает Пятый канал, мужчина был пьян и с кем-то повздорил. После того как их разняли, один из друзей Высоцкого вывел актёра на улицу.

Он решил ответить своему обидчику, однако споткнулся о цепочку ограждения и упал, сильно ударившись лицом об асфальт.

Как ранее писал Лайф, другого сына Владимира Высоцкого — кинорежиссёра и сценариста Никиту Высоцкого — внесли в базу данных сайта "Миротворец".