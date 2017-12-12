Собянин назвал главным политическим событием года участие Путина в выборах-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самом главном и ожидаемом политическом событии уходящего года. По его словам, это решение лидера страны Владимира Путина участвовать в выборах президента России.
— Самым ожидаемым политическим событием я считаю согласие Владимира Владимировича Путина баллотироваться в президенты нашей страны, — отметил Собянин.
По словам мэра Москвы, Россия вместе с Путиным прошла путь от разрухи до мощной державы.
Глава государства объявил о своём участии в выборах президента 6 декабря на встрече с рабочими ГАЗа.
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