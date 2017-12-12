В Москве иномарка сбила двух девушек на пешеходном переходе

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В Москве иномарка сбила двух девушек на пешеходном переходе

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Фото: © РИА "Новости"/Евгений Биятов

Инцидент произошёл сегодня в районе дома № 12 на улице Новослободской в центре столицы. По информации Лайфа, автомобиль "Тойота Камри" сбил двух девушек на пешеходном переходе и скрылся.

В городе объявлен план "Перехват".

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