"Подмосковного Отелло" арестовали на два месяца

Дмитрия Грачёва прозвали в честь шекспировского героя после того, как он отрубил своей жене кисти рук из ревности.

Серпуховский суд на два месяца арестовал Дмитрия Грачёва, который отрубил своей жене кисти рук из ревности. Мужчина будет находиться под стражей до 10 февраля 2018 года, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Ранее Лайф сообщал, что Грачёв вывез свою жену в лес, отрубил ей одну кисть и раздробил вторую, выбивая признания в изменах. Как рассказала тёща мужчины, на почве ревности у него началась паранойя.

Кисть молодой женщины буквально по частям собрали врачи 71-й московской больницы имени Жадкевича. Операция длилась более восьми часов.