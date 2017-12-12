В Москве расширят участок Дмитровского шоссе

При строительстве ТПУ "Селигерская" также будет благоустроена прилегающая территория, в том числе сквер на площади Туманяна.

Дмитровское шоссе расширят при постройке транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Селигерская", сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Проект предусматривает создание дополнительной полосы перед улицей Селигерской и кармана для общественного транспорта в сторону области. Кроме того, предусмотрено обустройство бокового проезда Дмитровского шоссе и части Пяловской улицы между Дмитровским и Коровинским шоссе.

Также будет благоустроена прилегающая территория, в том числе сквер на площади Туманяна.

На ТПУ "Селигерская" можно будет пересесть с одноимённой станции Люблинско-Дмитровской линии, которую предварительно откроют в марте следующего года.