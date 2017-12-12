Посольство РФ в Йемене временно приостановило работу из-за ситуации в Сане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Посольство России в Йемене временно приостановило работу. Российские дипломаты уже покинули страну.

— С учётом ситуации в Сане принято решение о временной приостановке российского дипломатического присутствия в Йемене, — отметила Захарова.

Она пояснила, что посол РФ в Йемене Владимир Дедушкин будет выполнять свои функции, находясь в Эр-Рияде.

Начиная с 2014 года в Йемене продолжается вооружённый конфликт между правительственными силами и мятежниками-хуситами. Однако ситуация резко обострилась 29 ноября и в Сане ужесточились столкновения. Добавим, что 4 декабря бывший президент Йемена Али Абдалла Салех был убит мятежниками.