Обещанного три года ждут. Названы сроки появления новых дорожных знаков в России

При этом у региональных властей будет право выбирать, какие указатели стоит размещать в своих городах, а какие нет.

Новые дорожные знаки установят на российских дорогах только через три года, сообщил разработчик предварительного национального стандарта (ПНСТ), разрешающего установку знаков и табличек, Александр Шумский.

— В течение трёх лет экспериментируем, смотрим, как стандарт применяется, и потом либо он внедряется в один из существующих стандартов, либо становится самостоятельным, — сказал Шумский в комментарии РИА "Новости".

Разработчик пояснил, что региональные власти будут самостоятельно решать, какие указатели стоит размещать в своих городах, а какие нет.

Ранее появилась информация, что на дорогах России появятся новые дорожные знаки и таблички. В частности, знак направления размещения парковки, знак запрета въезда на перекрёсток в случае затора и знак диагонального пешеходного перехода. В качестве эксперимента некоторые указатели уже были установлены в Москве и Санкт-Петербурге.