Мединский счёл претензии Кобзона к Минкультуры оскорбительными

Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал претензии народного артиста СССР Иосифа Кобзона в адрес Минкультуры. Он счёл их оскорбительными.

— Вот что я хочу вам сказать о ваших оскорбительных для меня и удивительных замечаниях. Вы знаете, с какой любовью, с каким трепетом я относился к каждой вашей просьбе… Я с рождения слушал ваши песни, надеюсь, на них и умру, но не готов ни одного вашего упрёка принять. Они необъективны, нечестны и оскорбительны, — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что нельзя отдать регионам решение по присуждению звания народного артиста деятелям культуры, как предложил Кобзон, так как их в год присуждается всего пять.

— Это нельзя отдать губернаторам, потому что у нас пять народных артистов по стране, если каждый предложит по одному, уже будет много, — пояснил министр.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре заявил, что покидает экспертный совет и коллегию Минкультуры, потому что ему стыдно перед избирателями за деятельность этих структур. По мнению Кобзона, ведомство зачастую игнорирует его запросы по поводу реставрации памятников и поддержки артистов.