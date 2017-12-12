Отрубивший жене кисти рук "подмосковный Отелло" считает, что поступил глупо

"Подмосковный Отелло" Дмитрий Грачёв, который из ревности отрубил жене кисти рук, назвал содеянное глупостью. Он заявил, что раскаивается в содеянном, сообщает телеграмм-канал Life Shot. Серпуховский суд арестовал его на два месяца, до 10 февраля 2018 года.

— Я сам пришёл в полицию. Раскаиваюсь в содеянном. То, что я совершил, — глупость — мягко сказано, — сказал он.

Ранее тёща Дмитрия Грачёва заявила, что у него паранойя. Молодой человек к тому моменту уже находился на стадии развода с супругой. По версии следствия, Грачёв вывез женщину в лес и начал "выпытывать правду" с помощью топора.