В Тюмени автокран размазал женщину по тротуару

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В Тюмени автокран размазал женщину по тротуару

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Водитель тяжёлого транспортного средства потерял управление на крайней правой полосе, когда стал тормозить перед светофором.

В Тюмени на Алебашевской улице автокран насмерть сбил женщину на тротуаре. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/inctmn" target="_blank">Инцидент|Тюмень</a></p>

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/inctmn" target="_blank">Инцидент|Тюмень</a></p>

Местные СМИ сообщают, что водитель транспортного средства потерял управление на крайней правой полосе, когда стал тормозить перед светофором, и сбил женщину на тротуаре. Врачи скорой помощи лишь констатировали, что пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/inctmn" target="_blank">Инцидент|Тюмень</a></p>

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/inctmn" target="_blank">Инцидент|Тюмень</a></p>

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/inctmn" target="_blank">Инцидент|Тюмень</a></p>

Как видно на фотографиях, машина также снесла дорожные знаки и столбы. Обстоятельства аварии выясняются сотрудниками ГИБДД.

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