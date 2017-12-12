В Тюмени автокран размазал женщину по тротуару

В Тюмени на Алебашевской улице автокран насмерть сбил женщину на тротуаре. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях.
Местные СМИ сообщают, что водитель транспортного средства потерял управление на крайней правой полосе, когда стал тормозить перед светофором, и сбил женщину на тротуаре. Врачи скорой помощи лишь констатировали, что пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.
Как видно на фотографиях, машина также снесла дорожные знаки и столбы. Обстоятельства аварии выясняются сотрудниками ГИБДД.
- Популярные
- По времени