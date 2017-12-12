Австралиец завещал своё тело ферме трупов в знак благодарности врачам

После смерти тело мужчины будет разлагаться под наблюдением учёных прямо под открытым небом среди десятков непогребённых покойников.

Австралиец не знал, как отблагодарить врачей за спасение жизни, и решил завещать своё тело после смерти ферме трупов — научно-исследовательскому учреждению, где изучается разложение людей под открытым небом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

— Доктора столько раз собирали меня по частям. Я сказал жене: "Роза, таким способом я отблагодарю их", — пояснил он.

По словам 58-летнего Фрэнка Скотта, с 15 лет он работал военным и побывал в самых горячих точках боевых действий. За все время службы он пережил 15 сердечных приступов, многочисленные операции шунтирования, рак и лишился половины лёгкого.

Отмечается, что мужчина назвал решение о завещании своего тела ферме трупов лучшим из тех, что он принимал в своей жизни.

По данным издания, теперь после смерти тело мужчины размесят на огороженном колючей проволокой участке площадью 4,8 гектара у подножия Голубых гор, где сейчас прямо под открытым небом под наблюдением учёных разлагаются 30 непогребённых трупов.Через десять лет останки Скотта кремируют и поместят в мемориал при Технологическом университете Сиднея.