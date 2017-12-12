Путин поздравил россиян с Днём Конституции

Президент отметил, что благодаря работе судей КС в стране изменилась и стала более зрелой культура законотворчества.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с судьями Конституционного суда. В ходе мероприятия глава государства поздравил присутствующих с Днём конституции.

— Поздравляю вас, судей конституционного суда, всех граждан России с праздником, — сказал российский лидер. — Конституционный суд особое место в нашей стране занимает. Вы стоите на страже прав и свобод граждан, вносите существенный вклад в совершенствование законодательства и своими решениями задаёте вектор правового развития страны.

Президент отметил, что благодаря работе судей КС в стране изменилась и стала более зрелой культура законотворчества.

— Работы хватает, законы пишут люди, людям свойственно ошибаться, — добавил Путин, отметив, что работа сотрудников Конституционного суда состоит в том, чтобы смотреть, соответствуют ли принимаемые законы нормам.