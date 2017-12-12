Осуждённый за убийство паралимпиец Писториус подрался в тюрьме

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Осуждённый за убийство паралимпиец Писториус подрался в тюрьме

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Оскар Писториус. Фото: ©REUTERS/Siphiwe Sibeko

Причиной конфликта с другим заключённым послужило то, что спортсмен слишком долго говорил по общему телефону.

Южноафриканский паралимпиец Оскар Писториус подрался с соседом по камере, в результате чего получил ушибы и синяки, сообщает Би-би-си.

По информации издания, он слишком долго говорил по общему телефону, что и послужило причиной драки.

Напомним, Писториус застрелил Стинкамп в 2013 году в День святого Валентина. Как потом спортсмен объяснял в суде, он принял свою подругу за забравшегося в дом грабителя. Его посадили на пять лет, однако позже добавили ещё восемь, переквалифицировав убийство в умышленное.

Оскар Писториус — бегун на короткие дистанции из ЮАР с ампутацией обеих ног ниже колен. Является шестикратным чемпионом Летних Паралимпийских игр.

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