Зорькин рассказал Путину, как судей КС РФ не пустили на конгресс в Литве

В сентябре этого года российскую делегацию не пустили в Литву, куда она направлялась на IV конгресс Международной конференции на тему конституционной юстиции.

Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин рассказал президенту России Владимиру Путину о недопуске российских судей на конгресс в Литве. Инцидент произошёл в сентябре этого года.

— Мы входим в число учредителей Всемирной организации конституционных судов. В этом году проходил IV конгресс. В этот раз в Литве. Что литовские власти сделали. Они запретили вход нашей делегации, — подчеркнул он.

Зорькин отметил, что всемирная конференция строится на невмешательстве индивидуальных отношений и создана, чтобы происходил диалог.

— А какой диалог, когда нам сказали: "Ребята, вы на границу придёте, и дальше вас не пустим". Кстати, некоторые страны не приехали в знак несогласия с решением Литвы. Австрия, другие государства Европы ставили вопрос, что недопустимо такое поведение, но Литва всё же настояла, — подчеркнул Зорькин.

— Некоторые страны не приехали в знак протеста , а такие крупные государства, как Австрия и другие, ставили вопрос о том, что это недопустимо, — добавил он.

Глава КС полагает, что "этот эпизод останется в прошлом".

— Конституционные суды существуют для того, чтобы укрепить конституционность и законность, мир и благополучие граждан, — отметил он.

Напомним, в сентябре этого года на открытии в Вильнюсе IV конгресса Международной конференции по конституционному правосудию председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио раскритиковал Литву за то, что представителей Конституционного суда России не пригласили. Он отметил, что необходимо стремиться к диалогу, а не к изоляции.