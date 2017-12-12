Понты! Ляшко раскритиковал своего депутата за фото возлюбленной на Таймс-сквер

Он отметил, что публичный человек всегда должен думать о последствиях своих действий.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко осудил своего коллегу Сергея Рыбалку за то, как нардеп поздравил свою возлюбленную с днём рождения. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке". По словам Ляшко, решение "попонтоваться" перед девушкой подрывает авторитет всей партии.

— Размещение моим коллегой Сергеем Рыбалкой видеобордов в Нью-Йорке — это полная чушь. И очень плохая реклама для нашей команды, я о таком не просил! — возмутился Ляшко, добавив, что публичный человек должен всегда думать о последствиях своих действий.

Ввиду этого Ляшко предложил Рыбалке выбрать, что он будет делать дальше — "понтоваться перед своей девушкой" или работать на Украину в составе Радикальной партии.

Как ранее писал Лайф, за размещение фотографий своей возлюбленной на одной из самых посещаемых улиц мира Рыбалка мог заплатить от трёх тысяч долларов.