Возраст не помеха. Названы страны, где больше всего работающих пожилых людей

На первом месте оказалась Ирландия, в которой трудоустроено более половины пожилых (56,3%).

Список государств с наибольшим числом работающих граждан старше 65 лет был опубликован Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD).

На первом месте оказалась Ирландия, в которой работают больше половины людей (56,3%) в возрасте 65–69 лет. Вторую строчку заняла Индонезия с 50,6%. Третье место досталось Южной Корее — 45%. Кроме того, в первую десятку вошли Япония, Чили, Израиль, Мексика, Китай и Индия — в них продолжают работать от 40% до 35% граждан.

Совсем мало пожилых людей, работающих после порога в 65 лет, живёт в Словакии (5,6%), Словении (5,2%), Венгрии (5,3%) и Бельгии (4,7%). В Люксембурге после 65 вообще никто не работает.

Информации о россиянах в докладе не приводится.

Возможно, это связано с различиями в традициях и законах государств — например, в некоторых странах Европы за работу после выхода на пенсию могут оштрафовать, а на Востоке, напротив, власти даже увеличивают пенсионный возраст.

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