ХАМАС ожидает повторения "дня гнева" из-за решения США по Иерусалиму

Ранее участники движения объявили о начале третьей интифады после решения США признать Иерусалим израильской столицей.

Движение ХАМАС после проведения "дня гнева" в ответ на признание Соединёнными Штатами Иерусалима столицей Израиля, ожидает его повторения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря движения Абдулатива Алкану.

— В пятницу ХАМАС объявило первый "день гнева" против решения США. Протесты будут продолжаться и на Западном берегу реки Иордан, и в секторе Газа, и в Иерусалиме, — заявил Алкану.

Ранее стало известно, что участники ХАМАС объявили о начале третьей интифады после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.