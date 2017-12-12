ХАМАС ожидает повторения "дня гнева" из-за решения США по Иерусалиму

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ХАМАС ожидает повторения "дня гнева" из-за решения США по Иерусалиму

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Фото: © РИА Новости/Андрей Стенин

Ранее участники движения объявили о начале третьей интифады после решения США признать Иерусалим израильской столицей.

Движение ХАМАС после проведения "дня гнева" в ответ на признание Соединёнными Штатами Иерусалима столицей Израиля, ожидает его повторения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря движения Абдулатива Алкану.

— В пятницу ХАМАС объявило первый "день гнева" против решения США. Протесты будут продолжаться и на Западном берегу реки Иордан, и в секторе Газа, и в Иерусалиме, — заявил Алкану.

Ранее стало известно, что участники ХАМАС объявили о начале третьей интифады после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

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