Истринские влюблённые получили на двоих 20 лет тюрьмы за убийство родителей

В результате нападения отец девушки скончался от полученных ранений, мать же врачам удалось спасти.

Влюблённая пара, которая попыталась убить родителей, получила на двоих 20 лет колонии, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

20-летнего Александра Андреева, которому на момент совершения преступления было 18, признали виновным в убийстве отца его девушки и покушении на жизнь матери. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10,5 года с отбыванием в колонии строгого режима. Девушка осуждена на 9,5 года колонии общего режима.

Напомним, 16 декабря 2015 года между 15-летней школьницей и её отцом произошла ссора, после которой она заперлась в ванной комнате и сообщила о случившемся своему 18-летнему молодому человеку. В ходе общения пара решила убить всех находящихся в квартире членов семьи девушки: отца, мать и старшую сестру. Когда все уснули, школьница открыла входную дверь квартиры, после чего её друг напал на родителей. Отец девушки, который получил не менее 30 ножевых ранений, скончался на месте. Жизнь матери врачам удалось спасти, на старшую сестру они напасть не смогли.

После совершения преступления преступники уехали в Рязань, однако на следующий день пришли с повинной в полицию.