В Москве появится мемориальная доска в память об убитом дипломате Карлове

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В Москве появится мемориальная доска в память об убитом дипломате Карлове

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Андрей Карлов. Фото: © AP/FOTOLINK

Мемориальная доска в честь российского посла Андрея Карлова, застреленного в столице Турции Анкаре в 2016 году, появится в Москве в годовщину его смерти, 19 декабря. Об этом сообщается на сайте префектуры САО.

— На 19 декабря в районе Ховрине запланировано торжественное открытие мемориальной доски Андрею Карлову, — говорится в сообщении. Табличку с надписью "В этом доме жил Андрей Карлов" разместят на втором корпусе дома 24 улицы Петрозаводской.

Ранее Лайф сообщал, что в российском посольстве в Турции открыли бюст Андрея Карлова и создадут благотворительный фонд его имени.

Андрей Геннадьевич Карлов (1954–2016) — советский и российский дипломат, убитый в Турции во время открытия выставки в Центре современного искусства. Посмертно Герой Российской Федерации.

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