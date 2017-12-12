В Норильске застрелили дикого волка, который покусал трёх человек

Тушу обезвреженного зверя отправили на медицинскую экспертизу для выяснения причин его агрессивного поведения.

Как стало известно Лайфу, сегодня, 12 декабря, в Норильске Красноярского края местным правоохранителям удалось поймать и застрелить дикого волка, от укусов которого пострадало три человека.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

Отмечается, что местным жителям больше ничего не угрожает. Тушу мёртвого зверя отправили на медицинскую экспертизу для выяснения причин его агрессивного поведения.

Ранее Лайф писал, что в центре Норильска дикий волк покусал троих прохожих. До происшествия СМИ распространяли информацию о том, что по улицам города бродит опасный зверь, который может угрожать жизни людей.