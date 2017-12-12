ЕС планирует продлить экономические санкции против России

Евросоюз вновь намерен продлить на полгода экономические санкции в отношении России на техническом уровне. Как сообщил журналистам европейский дипломат, это состоится до конца текущего года. В рамках предстоящего саммита ЕС канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проинформируют участников о ходе переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, после чего и будет затронут вопрос об ограничительных мерах.

Как сообщается в письме председателя Евросовета Дональда Туска к участникам саммита, страны обсудят выполнение минских договорённостей, чтобы продлить санкции.

Как писал Лайф, ранее в ФРГ назвали условие, при котором готовы обсудить с ЕС снятие санкций с России, — это возможно только в случае прогресса в выполнении минских соглашений.