ЦОДД призвал водителей соблюдать осторожность из-за ледяного дождя в Москве

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы предупредил водителей о возможном ухудшении погодных условий в столице ночью — в это время возможен ледяной дождь, сообщает пресс-служба ЦОДД.
Автомобилистам советуют не ездить по Москве ночью без особой на то необходимости. Если всё же приходится садиться за руль, нужно соблюдать правила движения, избегать резких торможений и перестроений, держать дистанцию. Также нежелательно оставлять машины под деревьями и другими объектами, где может появиться наледь.
Ранее Лайф сообщал, что ледяной дождь накроет Москву вечером 12 декабря.
- Популярные
- По времени