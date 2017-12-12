Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" украсит более 1100 новогодних ёлок

Главную новогоднюю ель высотой десять метров установят на Тверской площади и нарядят игрушками, стилизованными под театральную тематику.

На площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" установят больше 1100 новогодних елей, об этом РИА "Новости" сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" во вторник.

По словам представителей огркомитета, на Тверской площади появится 144 живые ели, главной из которых будет десятиметровая ёлка, украшенная игрушками в стиле театра.

Кузнецкий мост у здания ЦУМа украсят семью дизайнерскими елями, а на Новом Арбате "вырастет" целый хвойный лес из 128 деревьев.

К Новому году также преобразятся Климентовский и Камергерский переулки, Новопушкинский сквер, улицы Рождественка и Большая Дмитровка.

По одной большой восьмиметровой ёлке установят на Тверском и Гоголевском бульварах, а на площади Революции и Профсоюзной улице — сразу 100 двухметровых деревьев.

Также 350 искусственных хвойных деревьев установят на Манежной площади, выстроив из них сказочный лабиринт. На остальных площадках фестиваля, включая Лубянку и Воробьёвы горы, появится ещё 270 искусственных елей разной высоты.

Напомним, что столичные власти к Новому году также собираются установить 268 елей и ещё 3,9 тысячи праздничных конструкций.

Самую первую ёлку в России зажгли 18 ноября в день рождения Деда Мороза в его вотчине на берегу реки Сухоны, в 12 километрах от города Великий Устюг.