Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" украсит более 1100 новогодних ёлок

На площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" установят больше 1100 новогодних елей, об этом РИА "Новости" сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" во вторник.
По словам представителей огркомитета, на Тверской площади появится 144 живые ели, главной из которых будет десятиметровая ёлка, украшенная игрушками в стиле театра.
Кузнецкий мост у здания ЦУМа украсят семью дизайнерскими елями, а на Новом Арбате "вырастет" целый хвойный лес из 128 деревьев.
К Новому году также преобразятся Климентовский и Камергерский переулки, Новопушкинский сквер, улицы Рождественка и Большая Дмитровка.
По одной большой восьмиметровой ёлке установят на Тверском и Гоголевском бульварах, а на площади Революции и Профсоюзной улице — сразу 100 двухметровых деревьев.
Также 350 искусственных хвойных деревьев установят на Манежной площади, выстроив из них сказочный лабиринт. На остальных площадках фестиваля, включая Лубянку и Воробьёвы горы, появится ещё 270 искусственных елей разной высоты.
Напомним, что столичные власти к Новому году также собираются установить 268 елей и ещё 3,9 тысячи праздничных конструкций.
Самую первую ёлку в России зажгли 18 ноября в день рождения Деда Мороза в его вотчине на берегу реки Сухоны, в 12 километрах от города Великий Устюг.
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