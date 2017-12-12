Момент взрыва на газовом хабе в Австрии попал на видео

В соцсетях появилось эффектное видео, на котором запечатлён момент взрыва на газораспределительной станции в австрийской коммуне Баумгартен. Предположительно, автором съёмки стал один из сотрудников предприятия. На кадрах виден огромный горящий столб газа, напоминающий 30-метровый факел.

В настоящий момент пожар на газовом хабе полностью потушен, однако восстановление газопровода займёт несколько дней. По данным полиции, причиной взрыва стали "технические неполадки", но конкретных деталей в отчёте о расследовании ЧП пока нет.

По последним данным, в результате взрыва пострадал 21 человек, один из раненых — в тяжёлом состоянии. Россиян среди них нет.