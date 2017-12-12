Собянин планирует законсервировать мусорный полигон "Малинки" в Новой Москве

Власти Москвы намерены законсервировать мусорный полигон, расположенный вблизи пересечения Калужского шоссе и Малого бетонного кольца. Соответствующее распоряжение вскоре подпишет Сергей Собянин.

Как сообщил столичный градоначальник, выступая на 21-й конференции московского отделения партии "Единая Россия", на полигоне "Малинки" была проведена большая работа по рекультивации, но стройки на этой территории не планируется.

Ранее глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил, что территория свалки в Новой Москве теперь не представляет угрозы для окружающей среды.

Масштабные работы сейчас развёрнуты и на другой свалке, которая находится в Подмосковье. Мусорный полигон "Кучино" с 400 миллионами тонн отходов, который видно даже из космоса, был закрыт после обращения жителей Балашихи к президенту во время прямой линии.

Ранее губернатор Воробьёв пообещал Путину рекультивировать полигон "Кучино" за год.