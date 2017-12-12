В Петербурге из-за угрозы наводнения закроют затворы дамбы

Такое решение для предотвращения затоплений Северной столицы приняло ГУ МЧС по региону.

В связи с плохой погодой вечером 12 декабря будут закрыты затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга, сообщили на официальном сайте дирекции комплекса.

— С 20:00 12 декабря до 15:00 13 декабря 2017 года будут закрыты затворы судопропускных сооружений С-1, С-2 и шести водопропускных сооружений КЗС, — уточняется в сообщении. При этом в случае изменения погоды информация может поменяться.

Такое решение было принято на основании прогноза погоды, согласно которому ожидается усиление ветра до 15 м/с и выше.