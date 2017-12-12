Греф раскрыл причины сбоев при выполнении операций по картам Сбербанка

Глава банка объяснил, что в результате неполадок в обслуживании было потеряно 40 процентов клиентских операций.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что два последних сбоя в работе банка, 30 ноября и 8 декабря, произошли из-за перехода на новое программное обеспечение.

— Первый сбой получил достаточно обширное распространение. Причина была выяснена: мы применили к картам новое программное обеспечение. Новая система была дважды испытана в ночном режиме и на плановых индустриальных испытаниях, на пике нагрузки в 8 часов вечера случился сбой и продолжался 50 минут, — рассказал Греф журналистам.

Он отметил, что в результате этого банк потерял около 40 процентов операций по картам.

Второй сбой, как отметил глава банка, произошёл по той же самой причине, но только по отделениям, расположенным в московском регионе.

Ранее Лайф писал, что 30 ноября ряд клиентов Сбербанка столкнулся со сложностями при проведении операций по картам. Кроме проблем со снятием наличных средств клиенты пожаловались и на сервис "Сбербанк-онлайн". Второй сбой в работе банка произошёл на прошедшей неделе, 8 декабря.