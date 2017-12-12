Подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке предъявили обвинения

Против Акайеда Уллы, подозреваемого во взрыве в районе транспортной станции на Манхэттене, полиция выдвинула федеральные обвинения в терроризме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Обвинения 27-летнему мужчине предъявлены по пяти пунктам. Среди них "Незаконное владение оружием", "Поддержка терроризма" и "Создание террористических угроз".
Напомним, 11 декабря произошёл теракт на автовокзале Порт-Аторити на Манхэттене, в результате чего пострадал сам исполнитель, а три человека получили лёгкие ранения.
После взрыва Акайеда Уллу сразу же арестовали и отправили в больницу, так как тот был ранен. Чуть позже издание New York Daily сообщило, что молодой человек признался в том, что совершил атаку, чтобы отомстить за недавние действия Израиля в секторе Газа.
UPDATE: Terror suspect Akayed Ullah reportedly told authorities he sought revenge for recent Israeli actions in Gaza https://t.co/Z3Z5aqFtV6 pic.twitter.com/LAjE5u4xST— New York Daily News (@NYDailyNews) 11 декабря 2017 г.
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