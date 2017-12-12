Подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке предъявили обвинения

Задержанного мужчину обвиняют в незаконном владении оружием, поддержке терроризма и создании террористических угроз.

Против Акайеда Уллы, подозреваемого во взрыве в районе транспортной станции на Манхэттене, полиция выдвинула федеральные обвинения в терроризме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обвинения 27-летнему мужчине предъявлены по пяти пунктам. Среди них "Незаконное владение оружием", "Поддержка терроризма" и "Создание террористических угроз".

Напомним, 11 декабря произошёл теракт на автовокзале Порт-Аторити на Манхэттене, в результате чего пострадал сам исполнитель, а три человека получили лёгкие ранения.

После взрыва Акайеда Уллу сразу же арестовали и отправили в больницу, так как тот был ранен. Чуть позже издание New York Daily сообщило, что молодой человек признался в том, что совершил атаку, чтобы отомстить за недавние действия Израиля в секторе Газа.