ФАС запросила у нефтяных компаний обоснования цен на авиатопливо

Соответствующая информация должна быть представлена ведомству до 15 декабря 2017 года.

Федеральная антимонопольная служба изучает ситуацию с ценами на авиатопливо в связи с жалобой, поступившей от авиакомпании "Сибирь" 1 декабря, сообщил ТАСС заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

— ФАС России был направлен запрос в нефтяные компании на предмет обоснованности цен на авиакеросин. Соответствующая информация будет представлена в ФАС нефтяными компаниями в срок до 15 декабря 2017 года, — сообщил замглавы.

При этом он отметил, что стоимость топлива не является определяющей для изменения цен билетов.

Ранее глава совета директоров S7 Наталья Филева заявила, что холдинг готовит жалобу в антимонопольную службу по поводу стоимости авиатоплива. По её мнению, цены на керосин были завышены в результате сговора нефтяных компаний.