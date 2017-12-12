Компания "Космокурс" уже занялась разработкой проекта суборбитального туристического корабля.

Корпорация "Роскосмос" планирует развивать космический туризм. Сделать это планируется за счёт коммерческих проектов, которые смогут значительно расширить деятельность МКС. Об этом сообщил глава корпорации Игорь Комаров на конференции "Космос как бизнес".

— В этом направлении у нас есть наработки с ведущими международными компаниями, которые работают на этом рынке. Мы прорабатываем вопросы развития сегмента не только для исследований, но и для возможностей туризма и создания модулей, —отметил Комаров.

По его словам, уже настало то время, когда стоит "посмотреть по-другому" на расширение использования МКС. Поэтому новая стратегия развития Роскосмоса будет ориентироваться на коммерческий сегмент.

Он также сообщил, что Роскосмос нацелился на уменьшение доли бюджетных вливаний и увеличение коммерческой прибыли. В качестве примера он привёл проект "Цифровая Земля", который предусматривает предоставление данных, полученных при зондировании планеты из космоса, и коммерческие пуски.

Затем директор по развитию бизнеса и коммерциализации госкорпорации "Роскосмос" Антон Жиганов рассказал, что, если программы по космическому туризму будут развиваться, Роскосмос начнёт обеспечивать доставку космических туристов на орбиту и обратно и сам осуществлять их полную подготовку.

Он также добавил, что в России есть компания "Космокурс", которая сейчас разрабатывает суборбитальный туристический корабль.

— Я думаю, в начале следующего года мы уже посмотрим на предварительные результаты. Мы выдали этой компании лицензию, дальше наши предприятия смогут участвовать в кооперации по производству и ракеты-носителя, и суборбитального корабля, — заключил Жиганов.