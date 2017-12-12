Тиллерсон считает, что у США не было дипломатических побед при Трампе

При этом госсекретарь отметил, что для большей эффективности продолжит реформировать структуру и методы работы Госдепартамента.

В первый год президентства Дональда Трампа США не могут занести в свой актив ни одной победы на дипломатическом уровне, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время закрытой встречи с сотрудниками своего ведомства. Его слова передаёт агентство Associated Press.

Между тем Тиллерсон отметил, что "дипломатия не так проста".

Также сообщается, что госсекретарь проводит в своём ведомстве, Госдепартаменте, реорганизацию штата. Она, по его словам, подразумевает сокращение персонала и ликвидацию ряда управлений.

Напомним, Дональд Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года. В должность главы американского государства он вступил 20 января 2017 года.