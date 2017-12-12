Глава Туапсе, задержанный при получении денег, ушёл в отставку

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Глава Туапсе, задержанный при получении денег, ушёл в отставку

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Фото: © adm.tuapse.ru

В Туапсинском городском поселении был объявлен конкурс по отбору кандидатур на освободившуюся должность.

Глава Туапсе Александр Чехов, на прошлой неделе задержанный при получении денег, ушёл в отставку по собственному желанию. Об этом говорится на сайте администрации Туапсе.

— Депутаты совета Туапсинского городского поселения Туапсинского района приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы (Туапсе) Александра Викторовича Чехова в связи с отставкой по собственному желанию, — сказано в сообщении.

В Туапсинском городском поселении был объявлен конкурс по отбору кандидатур на освободившуюся должность.

Как ранее сообщал Лайф, мэра Туапсе задержали из-за "подарка на день рождения".

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