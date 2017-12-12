Саакашвили заявил о намерении явиться в Генпрокуратуру Украины на допрос

Экс-губернатор Одесской области заявил, что готов соблюдать закон, но не намерен уважать прокуратуру.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что явится 18 декабря на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом политик заявил в эфире телеканала ZIK.

— Я буду соблюдать закон, но я никак не буду уважать эту прокуратуру, — сообщил бывший губернатор Одесской области.

Ранее Генпрокуратура Украины вызывала Саакашвили на допрос в качестве подозреваемого.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве, затем его отправили в СИЗО по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступлений. Однако Печерский районный суд отказался арестовывать лидера партии "Рух новых сил" и отпустил его на свободу под поручительство депутатов Рады.