"Отвезу в лес". Брат жертвы "серпуховского Отелло" рассказал, как ей угрожал муж

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"Отвезу в лес". Брат жертвы "серпуховского Отелло" рассказал, как ей угрожал муж

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Маргаритой, которой Грачёв раздробил одну кисть, а вторую отрубил, "руководили не эмоции, а страх".

Брат Маргариты, которой "серпуховский Отелло" Дмитрий Грачёв отрубил кисти рук, рассказал об отношениях в семье.

По его словам Ильи Шейкина, муж его сестры подозревал её в измене и многократно угрожал ей и даже водил на проверку на детекторе лжи.

— Он постоянно ей угрожал ещё с сентября. То — что в лес отвезёт, то преследовал, то — что её закопают. Маргаритой руководили не эмоции, а страх, — сказал Шейкин.

Ранее Лайф сообщал, что Дмитрий Грачёв был задержан после того, как напал с топором на свою жену. По версии следствия, он вывез женщину в лес и начал "выпытывать правду" с помощью топора. Грачёв раздробил жене одну кисть, а вторую отрубил. Ранее тёща Дмитрия Грачёва заявила, что у него паранойя.

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