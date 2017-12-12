Украинского активиста арестовали за хулиганство на фотовыставке Стёрджеса

Экспозиция включает в себя 22 фотографии семей нудистов из США, Франции, Ирландии и материалы, касающиеся скандала с её закрытием в России в 2016 году.

Замоскворецкий суд Москвы на восемь суток арестовал активиста движения SERB Александра Петрунько, сообщает "Интерфакс".

Его признали виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП за то, что он облил одну из фотографий на выставке Джока Стёрджеса "Без смущения 2.0" в Центре фотографии имени братьев Люмьер пахучей жидкостью.

В срок административного ареста 47-летнего гражданина Украины Петрунько суд зачёл двое суток, которые он провёл после задержания в отделе полиции.

Впервые выставка Стёрджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась в сентябре 2016 года. Тогда активист движения SERB Александр Петрунько облил фотографии мочой, объяснив свой поступок "гражданским долгом". Тогда руководство галереи согласилось досрочно закрыть выставку после обвинений в детской порнографии.

Напомним, 8 декабря открылась выставка американского фотографа Джока Стёрджеса. Фотоэкспозиция "Без смущения 2.0" проходит в Центре фотографии имени братьев Люмьер до 8 января.

Экспозиция включает в себя 22 фотографии семей нудистов из США, Франции и Ирландии, а также материалы, касающиеся скандала с её закрытием в России в прошлом году.